La musica regala un momento di svago ai detenuti del carcere di Ravenna

Giovedì, in occasione della Festa della Musica 2018, aderendo anche quest’anno all’invito inoltrato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo a partecipare all’evento promosso da MibaCt - Direzione generale spettacolo, in collaborazione con la Siae e l’Aipfm, la Casa Circondariale di Ravenna con il Comune di Ravenna – Servizi sociali associati ha organizzato una manifestazione musicale per i detenuti. Il cantautore ravennate Lorenzo Senzani ha aperto la kermesse con i suoi brani più famosi. Sono seguite le esibizioni della band Mrs Sweet Mr Coffee and the Coffee killers (composta da Chiara Casadio, Stefano Pelloni, Lorenzo Bulgarelli, Davide Geminiani) e della musicista Federica Placuzzi che ha chiuso la serata.