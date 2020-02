La nave che a dicembre è stata in Cina entra nel porto: equipaggio già sottoposto ai test

Calata la nebbia che lunedì ha avvolto anche il porto di Ravenna, martedì mattina è stato dato il via all'ingresso al terminal Sapir della nave battente bandiera maltese 'La Solognais', arrivata domenica sera e che ha subito iniziato a far discutere i ravennati: il cargo, infatti, lo scorso dicembre ha fatto tappa in Cina. L'apprensione che in questi giorni sta circolando un po' in tutta Italia ha portato tanti a pensare subito al rischio di contagio del 'Coronavirus', ma la situazione è tenuta monitorata.

La nave è rimasta ferma in rada in attesa che la nebbia si alzasse. L'equipaggio, composto da venti persone di nazionalità filippina, è stato sottoposto ai controlli sanitari fatti dalla Autorità sanitaria marittima: controlli che sono risultati tutti negativi ai test. Questa tipologia di controlli sanitari, è bene specificare, viene eseguita di routine sugli equipaggi di tutte le navi che stanno per entrare nel porto ravennate, per evitare il contagio di ogni tipo di malattia. La nave in questione, che trasporta coils, ha fatto diverse tappe prima di arrivare a Ravenna, tra le quali Israele e Turchia.