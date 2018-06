La "non scuola" del teatro delle Albe lancia un laboratorio teatrale estivo

La non-scuola, esperienza di laboratorio teatrale portata avanti dal Teatro delle Albe, quest’anno torna anche in estate. Si comincia il 15 giugno, con il primo incontro di questa pratica pedagogica e teatrale nella quale i ragazzi si confrontano con i testi della tradizione, li attraversano, scaravoltano e “mettono in vita”, per poi arrivare alla costruzione di un esito finale che debutterà a fine luglio a Lido Adriano (luogo in fase di definizione).

Il laboratorio sarà condotto da Lorenzo Carpinelli e Matteo Gatta. Gli incontri si terranno al Teatro Rasi e/o ai Giardini Pubblici di Ravenna, dalle 19 alle 21. Il 15 giugno eccezionalmente inizierà alle 21. Il laboratorio è aperto agli adolescenti delle scuole medie e superiori e ai cittadini (età massima 30 anni) di Ravenna. La quota di partecipazione richiesta è di 60 euro e coprirà i mesi da giugno a luglio 2018. Per partecipare al laboratorio non è necessario possedere alcuna conoscenza teatrale.