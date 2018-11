La nonnina che dà il cinque ai runner premiata con la medaglia della Maratona - VIDEO

Alla fine la sua simpatia è stata premiata: martedì 27 novembre al Tribeca Lounge Cafè di via Trieste, alle 20, lo staff della Maratona di Ravenna premierà Valeriana Corelli, per tutti Valeria, la simpatica nonnina divenuta celebre come protagonista del video virale girato da Roberto Catalano lo scorso 11 novembre in via Cesarea, in occasione della 20esima Maratona di Ravenna, nel quale a bordo strada Valeria dà il cinque a tutti i runner di passaggio. E così martedì anche anche Valeria sarà premiata, come i migliori runner del mondo, con la medaglia ufficiale della 20esima Maratona di Ravenna creata da Annafietta e con la t-shirt ufficiale Joma. Alla serata sarà presente anche la famiglia della simpatica nonnina, lo staff della Maratona di Ravenna guidato dal presidente Stefano Righini, l’autore del video Roberto Catalano e tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa.