"La nostra forza siete voi": in un video le attività della Pubblica Assistenza durante l'emergenza

A quasi due mesi dall’inizio dell’emergenza, la Pubblica Assistenza Città di Ravenna racconta la sua sfida al Covid-19. Una lotta quotidiana vissuta in prima linea per aiutare il prossimo e per supportare in ogni modo tutto il settore sanitario, messo così duramente alla prova dal virus e da tutte le circostanze legate a questa situazione. Un racconto condensato in un breve video della durata di poco più di un minuto, dal titolo "La nostra forza siete voi" pubblicato sulla pagina YouTube “Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv”.

Il testo del video sottolinea la grande stanchezza con la quale si trovano a convivere ormai da qualche tempo gli operatori e i volontari dell’organizzazione, ma anche l’intenzione di non abbassare la guardia e di “non lasciare indietro nessuno” garantendo il proprio apporto, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Nel video messaggio emerge infine l’importanza del sostegno morale che tutta la cittadinanza sta facendo avvertire durante ogni singolo giorno in questo momento così delicato.