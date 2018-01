"La nuova organizzazione dell'Ausl penalizza gli abitanti dei lidi nord"

Il consigliere di Lega Nord Rosanna Biondi ha presentato un'interrogazione al sindaco "Sulla nuova organizzazione territoriale dell'Ausl Romagna nell'area lidi nord di Ravenna". "I cittadini dei Lidi Nord - Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti - intravedono nella nuova organizzazione territoriale dell'Ausl Romagna lo scardinamento dell'ottima assistenza di base fornita - spiega Biondi - oltre alla deleteria frantumazione in due tronconi degli utenti, che a seconda del medico da cui sono assistiti, sono costretti a recarsi in sedi situate in aree territoriali diverse. La condizione operativa attuale dei due medici di medicina generale è perfetta, in quanto avendo da decenni i propri ambulatori nei Lidi Nord possono prendersi cura delle persone nei loro luoghi di vita. La scelta inspiegabile di scardinare uno dei due medici di medicina generale dall'area del mare, assegnandola all'area di Sant'Alberto-Mezzano, genera grave danno per la dottoressa e per i pazienti, molti in età geriatrica, prevalentemente per la distanza chilometrica e per la latitanza e impraticabilità del trasporto pubblico, disagi che non esistono nei tragitti dei tre lidi nord e con Marina di Ravenna, cui fa capo l'area territoriale del mare. Chiediamo dunque di inserire tutti i cittadini dei lidi nord e i loro medici di famiglia, che qui esercitano la loro attività, nell'organizzazione primaria dell'area territoriale del mare del cui assetto geografico-economico-sociale i lidi nord sono parte indissolubile".