La onlus consegna pane, piadina e biscotti alle famiglie bisognose

In questo momento di profonda difficoltà sociale dovuta all'emergenza Covid-19, sotto il motto "Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita" l'associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus attraverso il suo progetto sociale "Un pane per tutti" ha distribuito in diverse case scatole di viveri composti da pane bauletto fresco, piadina, colomba, biscotti di lunga conservazione e pronti al consumo. Per il momento, in 7 giorni di consegna a domicilio per consentire alle persone di restare a casa a beneficiare del pacco viveri sono state 43 famiglie, italiane e straniere. La consegna dei pacchi andrà avanti fino ad esaurimento scorta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre vorremmo comunicare alla comunità ravennate e in particolare alle famiglie che già frequentano il nostro sportello di ascolto presso via Grado 30 per il ritiro degli indumenti che è attivo anche la consegna a domicilio degli indumenti per i bimdi da 0 a 6 anni, che gradualmente andrà crescendo a seconda delle esigenze delle famiglie e della disponibilità dei volontari - spiega il presidente Charles Tchameni Tchienga - È per noi un modo per portare il nostro modesto contributo alle famiglie in stato di diniego a sopportare, anche se in parte, gli effetti negativi di questa emergenza Covid-19".