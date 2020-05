La onlus dona 240 uova di Pasqua ai bambini più bisognosi

"In questo periodo di emergenza Covid-19 che sta generando in Italia una delle più grandi crisi sociali dal dopoguerra, Ravenna ha saputo reagire riguardo al supporto alle famiglie indigenti, ponendo così il bisognoso al centro del sostegno". Iniziano così le dichiarazioni del presidente dell'associazione di volontariato Il terzo mondo onlus Charles Tchameni Tchienga che, grazie al progetto "Un pane per tutti", lunedì mattina ha consegnato alla Caritas Diocesana di Ravenna - Cervia, al dormitorio di Re Girgenti, all'Auser Ravenna e alla Caritas della chiesa del Borgo San Biagio 240 uova di Pasqua. "È una preziosa donazione che sicuramente apporterà un festoso un sorriso a quei tanti bambini, oggi costretti a convivere con le difficoltà conseguenti alla pandemia Covid-19 - conclude il presidente - Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita".

