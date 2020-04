La onlus dona fondi all'ospedale e porta spesa e farmaci a domicilio

È di 1.000 euro il bonifico che Vps Onlus – Volontari Per la Solidarietà, ha fatto ad Ausl Romagna, destinato al supporto del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Un gesto che il presidente dell’associazione, Sergio Triossi, definisce “importante e doveroso, vista la gravità dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto anche nel Comune di Ravenna”.

Fondata nel 2009 per gestire, in convenzione con l’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, il servizio di trasporto persone provenienti dal territorio delle “Ville Disunite” presso le strutture sanitarie della Provincia di Ravenna e del vicino Comune di Forlì, Vps Onlus svolge un’attività di grande importanza sociale nel territorio della circoscrizione di Roncalceci. Tra i 100 e i 150 servizi gratuiti di accompagnamento ogni anno, che permettono agli anziani non automuniti del forese di fare visite mediche, controlli, terapie, cure termali. Un modo per aiutare chi non può raggiungere le città sede delle principali strutture sanitarie, colmando il gap di servizi di trasporto pubblico di cui purtroppo le campagne di Ravenna risentono. Un aiuto concreto, certo, ma non solo: si tratta spesso anche di un supporto relazionale fondamentale per persone, per lo più anziane, che necessitano di un accompagnamento prima umano che logistico.

Oltre alla donazione monetaria all’Ospedale, la onlus ha in questo periodo anche raccolto l’invito a collaborare di Auser, associazione che gestisce il servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci nell’intero Comune di Ravenna. Auser, infatti, risultava sguarnita di propri volontari attivi proprio per il territorio della circoscrizione di Roncalceci. Con la collaborazione del Decentramento e grazie alla partnership con Auser, quindi, i “Volontari Per la Solidarietà” sono in questa fase attivi anche per portare a domicilio farmaci, generi alimentari e di prima necessità a chi non ha modo di raggiungere i negozi della zona. Per i residenti della circoscrizione di Roncalceci non automuniti che avessero bisogno di Vps Onlus per fare la spesa o acquistare medicinali il servizio è disponibile facendo richiesta all’associazione al 3317665167.