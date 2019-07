La onlus premia aziende e associazioni per le iniziative umanitarie

Mercoledì mattina il Presidente della onlus 'Il terzo mondo' Charles Tchameni Tchienga è stato ricevuto dal presidente della Compagnia Portuale di Ravenna Luca Grilli per un incontro di amicizia, di cordialità e di progettazione rispetto alle prossime iniziative umanitarie promosse dall'associazione. Inoltre, Tchameni ha colto l'occasione per consegnare a Grilli una medaglia e una targa di riconoscimento per la sensibilità della Compagnia Portuale di Ravenna nei confronti dei bambini sfortunatamente più deboli. Altri riconoscimenti verranno consegnate nei prossimi giorni alle varie aziende, associazioni, istituzioni e personalità del territorio ravennate che grazie alla loro disponibilità si sono distinte per il medesimo impegno solidale.