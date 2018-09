La perquisizione si sposta dall'auto alla casa: trovato con la cocaina, in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 53enne di Forlimpopoli, residente a Villanova di Bagnacavallo, per detenzione ai fini di spaccio di 10 grammi di cocaina. Nel pomeriggio di lunedì la Squadra Mobile, con una mirata attività investigativa fatta di appostamenti e pedinamenti, ha fermato l'uomo a bordo della propria auto sottoponendolo a perquisizione personale, estesa poi alla sua abitazione.

In casa gli agenti avrebbero rinvenuto e sequestrato la cocaina divisa in due involucri, una bilancina di precisione e 1250 euro ritenuti il provento dello spaccio. Posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, martedì mattina il 53enne è stato condotto in Tribunale a Ravenna dove il giudice Andrea Ghibelli lo ha ammesso al patteggiamento della pena, condannandolo a 2 mesi e 20 giorni di reclusione oltre a una multa di 550 euro.