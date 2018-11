La piazza del Pavaglione si aggiudica la menzione d'onore del "Premio Gubbio"

Nuovo riconoscimento per il progetto della nuova piazza Mazzini, il piazzale interno del Pavaglione di Lugo. La riqualificazione della piazza ha infatti ricevuto la Menzione d’onore nell’ambito del "Premio Gubbio 2018". La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà venerdì 30 novembre alle 14.30 nel Palazzo Comunale di Gubbio.

“Non posso che essere soddisfatto per questo ulteriore riconoscimento che una prestigiosa realtà come quella del Premio Gubbio ha deciso di conferire al progetto della piazza del Pavaglione – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli - La soddisfazione deriva non solo dai premi ricevuti, ma dal vedere i nostri cittadini vivere nella loro vita quotidiana questo spazio che è a tutti gli effetti una piazza, un luogo di ritrovo”.

Per il Comune di Lugo si tratta del secondo riconoscimento in pochi mesi. Recentemente il progetto della nuova piazza del Pavaglione si era infatti aggiudicato il primo premio della selezione S-Arch Award 2018, il premio per la sostenibilità dedicato ai progetti realizzati, nella categoria Urban Design. Il Premio Gubbio è bandito da Acsa, l'Associazione centri storici-artistici italiani che da anni premia i progetti di ricerca e intervento per la conservazione del patrimonio architettonico dei centri storici in Italia.