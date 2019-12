La pioggia fa alzare la marea: allagamenti a Cervia e acqua sulle strade

Le intense precipitazioni nella zona collinare hanno riversato acqua nei bacini, che sta ancora defluendo. La marea ha raggiunto il picco massimo lunedì mattina e con valori superiori ai tre metri, un livello fuori norma considerato in zona rossa. Pertanto il deflusso delle acque dai bacini è difficoltoso.

Il porto canale di Cervia e il canale Madonna del Pino hanno raggiunto livelli molto alti. I tecnici del Comune stanno cercando di controllare la situazione mediante le porte vinciane e le motopompe a monte del canale. Si segnala piazzale Bianchetti allegato e piccole fuoriuscite di acqua sulla sede stradale: si raccomanda di prestare attenzione. La marea è in fase calante e la speranza è che piano piano il mare inizi a tirare.

Fino alla mezzanotte di lunedì è in vigore l'allerta 129/2019. Polizia locale, tecnici comunali e Consorzio di Bonifica sono al lavoro per monitorare la situazione. Sono stati attivati a supporto anche i volontari di Lance CB Cervia. Come sempre per segnalare emergenze è possibile chiamare la Polizia locale allo 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al 115.