La Polisportiva dona materiale per 2500 euro all'ospedale di Lugo

La Polisportiva Sant’Anna asd di Lugo ha deciso di cooperare alla lotta al virus Covid-19. In particolare lo ha fatto rivolgendo il proprio pensiero al personale sanitario dell’ospedale Umberto I di Lugo, duramente impegnato in prima linea per contrastare l’emergenza in atto, per curare le persone colpite dalla malattia mettendo ogni giorno a rischio la propria salute e quella dei propri familiari.

Alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente della Polisportiva Marco Fontana ha consegnato al direttore sanitario dell’ospedale Umberto I Paolo Fusaroli un lotto di presidi sanitari, vestiario, materiale igienizzante del valore di 2.500 euro. Un piccolo ma significativo gesto di solidarietà per contribuire alla sicurezza del personale sanitario. Il vicepresidente della Polisportiva Silvano Guerrini ha ringraziato il sindaco per la presenza e il supporto fornito e ha rivolto un ringraziamento personale a tutto lo staff, ai dirigenti, allenatori, atleti, famiglie ed agli sponsor della Polisportiva che hanno contributo a questo gesto di solidarietà.