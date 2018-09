La Polizia di stato scende in piazza contro la violenza di genere

Prosegue l’attività della Polizia di Stato, con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Da mercoledì mattina è ripartito il progetto "Questo non è amore" attuato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

A Ravenna il personale della Divisione Anticrimine della Questura ha allestito in piazza Zaccagnini, in concomitanza con il mercato settimanale, un gazebo con distribuzione di materiale informativo. All’attività, che proseguirà in concomitanza con l’anno scolastico 2018/2019, ha preso parte anche il personale della Polizia Municipale di Ravenna.