La Polizia locale festeggia il patrono San Sebastiano

Lunedì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, alle 10, nella basilica di San Giovanni Evangelista, in piazza Anita Garibaldi, sarà celebrata una messa dall’arcivescovo della diocesi di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. L'evento coinvolgerà, come avviene ormai da alcuni anni, tutti i Comandi della provincia, rappresentando un momento di incontro e aggregazione tra appartenenti alla Polizia locale, quotidianamente impegnati sul territorio per tutelare la sicurezza dei cittadini, in collaborazione con le altre Forze dell'ordine.