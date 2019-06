La Polizia locale in mezzo alla gente per 'educare alla legalità'

Con la presenza del sindaco Massimo Medri si è avviata anche quest’anno l’attività estiva della Polizia locale di Cervia "In mezzo alla gente all’insegna della prevenzione ed educazione alla legalità”, con il presidio al mercatino Serale del Borgo Marina. Il programma prevede 15 giornate di presenza per un totale 270 ore di servizio.

"Le iniziative che vedono in prima linea la Polizia locale nella funzione di “polizia di prossimità”, oltre a essere un presidio di sicurezza per le molte persone presenti, è un’occasione di confronto con la gente e gli agenti - spiega Medri - in cui è data l'opportunità ai cittadini e ai turisti di provare le strumentazioni per l'accertamento del tasso alcolimetrico e anche il simulatore di guida per ciclomotori. L'impegno dell'amministrazione è quello di essere sempre più presenti nel territorio anche con iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e di educazione alla legalità".