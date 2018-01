La Polizia Municipale faentina si trasferisce all'ex Baliatico

La Polizia municipale di Faenza cambia sede e si trasferisce dai locali di via degli Insorti, che occupava dall'estate del 2005 quando abbandonò la storica sede di via Severoli, nei nuovi uffici di via Baliatico 1-3. Le operazioni di trasloco inizieranno da lunedì 15 e si protrarranno per circa due settimane, durante le quali saranno possibili disagi per i cittadini in quanto alcuni servizi potrebbero subire temporanee interruzioni.

La nuova sede della Polizia municipale è nei locali del vecchio "Baliatico", ultimamente utilizzati dal Centro igiene mentale dell'Asl e appartenenti all'Asp della Romagna Faentina. Gli uffici saranno dislocati nella maggioranza al piano terra, con accesso dal civico 3 di via Baliatico, al primo piano andranno gli uffici del Comandante, della sua segreteria e la vigilanza edilizia, mentre al secondo saranno dislocati gli uffici del servizio Mobilità e Decoro. Contestualmente a questo trasferimento è stata emessa un'ordinanza che riserva tre posti auto alla Polizia municipale in via Baliatico, dal civico 1 fino all'intersezione con piazza Santa Maria Foris Portam. Inoltre, all'altezza del civico 5 di piazza Santa Maria Foris Portam sarà istituito uno spazio riservato alla sosta delle auto di persone disabili.