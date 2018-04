La Polizia municipale spegne 145 candeline: "Assumeremo nuovi agenti per aumentare la sicurezza"

"Abbiamo il dovere, nei confronti dei cittadini, di rendere conto dell'operato della Polizia municipale durante il corso dell'anno: ed è quello che faremo con cadenza annuale a partire da oggi". Così il sindaco Michele De Pascale è intervenuto durante la cerimonia per il 145esimo anniversario di fondazione del corpo di Polizia municipale a Ravenna, celebrato giovedì per la prima volta dalla città.

Il Comandante Giacomini: "Affronteremo le nuove sfide del mondo contemporaneo"

"Oggi è una giornata importante per noi - interviene il Comandante della Municipale Andrea Giacomini, con la voce rotta dall'emozione - Era il 19 aprile del 1873 quando il consiglio comunale nominò le prime 18 'guardie', così si chiamavano all'epoca, di Polizia urbana. I valori che ispirarono quegli uomini a servizio della città sono i medesimi che oggi sopravvivono nei nostri agenti. Nuove sono invece le sfide del mondo contemporaneo, e per questo servono revisioni strategiche che impegnino maggiormente gli agenti dando loro la possibilità di affrontare le nuove complessità". Durante l'intervento del Comandante è stato proiettato un video, realizzato dall’ufficio stampa e comunicazione del Comune, che documenta le numerose attività nelle quali sono impegnati ogni giorno gli agenti di Polizia municipale a servizio della comunità, come la tutela della sicurezza in centro e nei patrimoni Unesco, sulla spiaggia, i controlli sulle strade, gli interventi sugli incidenti stradali e nelle situazioni di degrado.

Le attività del 2017: quasi una patente ritirata al giorno, tanti sequestri anti-abusivismo in spiaggia

Nel 2017 gli agenti di Municipale in servizio sono stati 175: "Ben al di sotto dello standard regionale, fissato in 220 - commenta Giacomini - ma da quest'anno diventeranno 193". Nel corso del 2017 sono state oltre 15mila le chiamate pervenute alla centrale operativa, 38mila i veicoli controllati, 323 le patenti ritirate e 510 i veicoli sequestrati, con ben 65 automobilisti trovati in stato d'ebbrezza. Un'attività importante è quella che riguarda i controlli sui mezzi pesanti: i servizi effettuati in merito sono stati più di 70, con il controllo di oltre 270 mezzi appartenenti a 190 aziende italiane e 81 straniere. Le violazioni accertate, tra tempi di guida e riposo non rispettati, utilizzi irregolari del cronotachimetro e mancanza di documenti, sono state ben 122. Fondamentale anche l'intervento della Municipale sugli incidenti stradali: nel 2017 quelli che hanno avuto un esito mortale sono stati 12. Ma l'anno scorso è stato anche l'anno in cui "la città ha riconquistato il controllo dell'arenile", come ha spiegato il Comandante: ben 1267 sono stati, infatti, i servizi in spiaggia effettuati durante i mesi estivi, durante i quali sono state denunciate 82 persone e arrestate 6 per abusivismo commerciale, dopo il sequestro di oltre 40mila articoli per una somma di 150mila euro e al sequestro di ulteriore merce per circa 100mila euro. Nel corso di questi controlli, inoltre, è stato sottoposto a sequestro preventivo un immobile nel quale avrebbero alloggiato diversi venditori abusivi. Per quanto riguarda il mondo dell'edilizia, i cantieri sottoposti a sequestro nel corso dell'anno sono stati più di 100, mentre 183 sono state le denunce per violazione delle norme sull'immigrazione, con 116 fermi, 19 arresti e 18 documenti falsi ritirati. Anche le attività di prevenzione hanno giocato un ruolo importante: sono state 11, infatti, le proposte legate a pericolosità sociale sottoposte dalla Municipale al questore, poi evoluti in avvisi o rimpatri con foglio di via obbligatori. Potenziati anche i controlli in zona stazione-Speyer, con 22 ordini di allontanamento, e la presenza degli agenti a eventi di particolare rilevanza, come la Maratona di Ravenna, l'Ironman di Cervia, l'esibizione delle Frecce Tricolore o l'Omc (Offshore mediterranean conference). Uno sguardo, infine, all'educazione alla legalità nei confronti dei più piccoli: ben 560 le ore di educazione stradale effettuate, con 12 eventi e campagne di sensibilizzazione; a maggio, inoltre, le scuole saranno chiamate a partecipare a 'Open day', una giornata di festa per promuovere l'educazione stradale.

Il sindaco: "Assumeremo nuovi agenti fino a superare i 220 imposti dalla Regione"

"Questa giornata risponde a tre doveri - ha aggiunto il sindaco De Pascale - Il primo è quello che ciascuno di noi ha nel rendere omaggio ai 145 anni di storia da cui proviene, ricordando persone che hanno corso rischi lavorando al servizio del cittadino. Il secondo riguarda il rendere conto e ringraziare chi oggi, 145 anni dopo, svolge quella funzione: per diversi anni il turn-over degli agenti è stato bloccato ed è stato impossibile assumere nuovo personale; oggi le norme sono cambiate e possiamo non solo sostituire chi va in pensione, ma anche implementare il corpo, e vogliamo continuare a farlo fino a superare le 220 unità imposte dalla Regione, consentendo così che il lavoro svolto dagli agenti possa essere della miglior qualità possibile. La normativa sta evolvendo, ma ancora non siamo arrivati al livello a cui vorremmo arrivare: noi pretenderemo dall'alto un investimento costante nell'adeguamento delle prerogative e degli strumenti della Municipale. Il terzo dovere, infine, lo assumiamo nei confronti dei cittadini: a cadenza annuale daremo conto dell'operato della Polizia municipale".

Il Prefetto Russo: "La legge sull'ordinamento della Municipale va aggiornata"

"Il nostro obiettivo è quello di svolgere il nostro ruolo fino in fondo garantendo la sicurezza attraverso la presenza capillare, in centro come nelle periferie, nel forese come nei lidi", ha spiegato l'assessore con delega alla sicurezza e alla Polizia municipale Eugenio Fusignani, ringraziando il mondo del volontariato e i gruppi di controllo di vicinato con i quali "si sono create importanti sinergie". "Il Corpo della Municipale ha un'importanza sempre crescente - ha concluso il Prefetto della provincia di Ravenna Francesco Russo ringraziando tutti gli agenti - A cambiare, nel corso degli anni, è stato lo stesso concetto di sicurezza pubblica, e i compiti da eseguire sono sempre più alti: inizialmente quella della Municipale era una collaborazione sporadica con la Polizia di stato, mentre oggi è sempre più frequente. E' opportuno, dunque, procedere a un aggiornamento della legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale e sulla dotazione di nuovi strumenti, come l'interconnessione tra le diverse sale operative, ed è su questo che stiamo lavorando per migliorarci".

Al termine della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti al personale distintosi in servizio, dopodichè è stata inaugurata la mostra fotografico-documentaria “Storia della Polizia municipale di Ravenna, dalle origini ad oggi”, organizzata dalla stessa Polizia municipale in collaborazione con la biblioteca Classense-archivio storico comunale. La mostra è composta da 17 pannelli che raccontano, anche con immagini storiche, la nascita e l’evoluzione della Polizia municipale di Ravenna a partire dal 1873. Saranno visibili anche vecchie divise, simboli e insegne del corpo. Inoltre è stato preparato un opuscolo in cui si raccontano le principali attività della Municipale nel 2017. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 22 aprile nei seguenti giorni e orari: giovedì 19 aprile dalle 12 alle 18.30; venerdì 20 dalle 9 alle 18.30; sabato 21 dalle 17 alle 22; domenica 22 dalle 10 alle 18.