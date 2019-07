La Polizia salva 20 fenicotteri in pessime condizioni: saranno liberati nelle saline

La giornata promette grandi emozioni. Sabato verranno infatti liberati negli 827 ettari delle saline di Cervia (quasi 1000 campi da calcio) 20 fenicotteri rosa, che si uniranno agli oltre 5500 che si possono ammirare in queste settimane e che ormai sono stanziali a Cervia. I 20 fenicotteri che torneranno alla natura sono stati confiscati dalla Polizia Provinciale di Modena e curati dai Volontari dell’associazione “Il Pettirosso” di Modena. I volontari hanno raccontato che non è stata impresa facile, perché purtroppo le loro condizioni, in cattività, erano pessime. Anche per questo quello di sabato sarà un giorno molto emozionante.

“Siamo particolarmente contenti – sottolinea Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia – di poter accogliere questi 20 esemplari. Ringrazio a nome della Salina sia i volontari del Pettirosso che tutte le autorità, la Polizia Provinciale di Modena, i Carabinieri della Forestale, il Parco del Delta del Po e l’Ispra che si sono attivati per far in modo che i fenicotteri tornassero alla natura, proprio nella nostra oasi naturale. Per noi la natura è molto importante, tanto che il Parco della Salina di Cervia esiste, certo, anche per promuovere l’identità della città e per produrre il pregiato Sale Dolce, ma principalmente per mantenere inalterato l’ecosistema ambientale. Ambiente che, evidentemente, in questi anni è migliorato, al punto da ospitare moltissime specie animali, compresi i fenicotteri rosa, tanto amati da tutti noi”.

Per chi volesse partecipare a questo importante momento, dal Centro Visite Salina di Cervia in via Bova 61 partirà alle 9.30 una staffetta di barche elettriche alla volta del Bottone, la porzione di Salina nella quale verranno liberati i 20 fenicotteri. I posti sono limitati, per questo, è consigliabile chiamare il numero 0544973040.