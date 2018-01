La Pro Loco di Lugo celebra il mezzo secolo con un anno ricco di eventi

La Pro Loco di Lugo compie 50 anni e festeggia con un anno ricco di eventi tra conferme e novità. L’atto costitutivo della Pro Loco lughese fu infatti redatto il 18 giugno 1968 dal notaio avvocato Giuseppe Micela. I fondatori furono Vasco Costa, Goffredo Guerra, Adriano Guerrini (sindaco di Lugo), Vincenzo Gallina, Giuseppe Cantagalli, Enrico Marlat, Mario Minardi, Valter Ricci Bitti, Luigi Garotti, Giancarlo Carnevali, Orlandi Savioli, Fabio Facchini, Franco Orselli, Sante Ravaglia e Lorenzo Bucchi.

Gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco cominciano fin dai primi mesi dell’anno. Domenica 18 febbraio torna il tradizionale “Carnevale del Ghetto” a partire dalle 14.30. Per le piazze del centro storico non mancheranno carri allegorici, spettacoli, dolciumi, mercatini creativi e tante attività commerciali. Anche quest’anno, inoltre, viene organizzata una cena per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa, prevista per mercoledì 7 febbraio nella sede della Pro Loco, in piazza Trisi 31. Con l’arrivo della primavera, sabato 24 e 31 marzo, tornano le bancarelle dei mercatini di Pasqua con tante idee per i regali. Dal 6 all’8 aprile spazio alla quarta edizione di “VinLugo”, la prima manifestazione lughese dedicata esclusivamente al vino.

Tra le novità del 2018 c’è il tiro alla fune incrociato al parco del Tondo, previsto per domenica 22 aprile, giorno di San Franceschino. Il luogo non è casuale: fu infatti al parco del Tondo che 50 anni fa l'allora consiglio della Pro Loco provò a organizzare lo stesso evento.

E ancora, lunedì 21 maggio arriva la “Festa del Ghetto”, mentre sabato 16 giugno la Pro Loco festeggia il suo 50° anniversario. Sabato 30 giugno torna per il secondo anno l’appuntamento con il “Silent Cities”, che trasformerà il Pavaglione in una discoteca silenziosa in cui i presenti potranno ascoltare la musica attraverso le cuffie o gli auricolari.

In estate, per tutti i mercoledì di luglio e il primo di agosto, tornano i “Mercoledì sotto le stelle” con mercatini, spettacoli, musica e sport nel centro di Lugo. Venerdì 10 agosto si festeggia San Lorenzo con “Sotto le stelle al Parco del Loto”, mentre mercoledì 15 agosto ritorna “Ferragosto in piazza”, con cocomero gratis per tutti. A settembre la Pro Loco si sposta in Veneto, a Nervesa della Battaglia (Tv), comune gemellato con Lugo, con l’evento “Cena a 4 mani”. Sabato 29 e domenica 30 settembre c’è invece “BeerLugo”, seguito sabato 6 ottobre dalla “Festa del volontariato”. Non mancheranno i festeggiamenti per Halloween il 31 ottobre con la tradizionale “La Piligrèna”. Nei fine settimana di dicembre (sabato 1;8;15 e 22 e domenica 2 e 16) si chiude l’anno con i mercatini di Natale “Dona” con le tradizionali bancarelle natalizie dell’artigianato che offriranno tante idee per i regali di Natale e varie specialità di stagione.