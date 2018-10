La Procura cerca guardie giurate per la vigilanza in Tribunale

La Procura della Repubblica di Ravenna martedì 2 ottobre pubblicherà sul proprio sito (www.procura.ravenna.it) un avviso diretto ad acquisire dalle ditte del settore manifestazione di interesse a essere invitati alla procedura negoziata, finalizzata all’affidamento dell’appalto per i servizi di vigilanza armata mediante Guardie particolari giurate presso il Palazzo di Giustizia di Ravenna per il triennio 2019 – 2021. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le manifestazioni di interesse a essere invitati alla procedura negoziata dovranno pervenire all’ufficio entro e non oltre il 25 ottobre.