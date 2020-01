La proposta della Lega: "Creiamo un cimitero per animali a Cervia"

A Lugo è molto conosciuto il "Parco Beato", un immenso prato verde immerso nelle campagne di Zagonara, primo cimitero per animali d'affezione realizzato in Emilia Romagna. Ora il gruppo della Lega di Cervia, tramite un'interrogazione in consiglio, chiede di crearne uno anche nella città del sale.

"Riceviamo spesso segnalazioni di cittadini cervesi e non che, dopo la scomparsa dei loro “animali” d’affezione, come cani e gatti, che risultano essere quelli maggiormente diffusi, ma anche pappagalli, tartarughe, criceti, conigli, furetti e quant’altro, ci lamentano l’impossibilità di potergli dare una degna sepoltura in un luogo adeguato, poiché coloro che non hanno la possibilità di possedere un giardino si trovano obbligati a smaltire il proprio animale deceduto con le procedure previste, perdendone per sempre le tracce - spiegano i consiglieri - Al Parco Beato di Zagonara possono trovare spazio circa 7.000 tombe di animali domestici di tutti i tipi e la cosa che ci ha colpito maggiormente è che quest'area fu concepita come un classico parco inglese perfettamente attrezzato per ospitare le salme dei soli animali d’affezione. Alla luce di ciò chiediamo se l'amministrazione comunale sarebbe interessata a rendersi parte attiva per l’individuazione di un terreno pubblico, magari anche nel forese, idoneo per la realizzazione a costo zero del primo ed unico cimitero ufficiale della città di Cervia o addirittura della riviera romagnola. Nel caso non siano presenti terreni di proprietà comunale, il sindaco Massimo Medri e tutta la Giunta darebbero la loro disponibilità formale a quei (eventuali) privati che sarebbero intenzionati a donare una loro superficie idonea alla creazione del progetto de quo?".