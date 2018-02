La proposta: "Intitoliamo la sala judo del Pala Costa a Tiziana, 'angelo dei disabili'"

Tiziana Berti, chiamata spesso “L’Angelo dei disabili”, fu fondatrice e animatrice, dal 1983, del centro sport Judo Terapia, società all’avanguardia in Italia per l’avviamento alla pratica sportiva di ragazzi e giovani disabili. Tiziana, scomparsa recentemente a causa di una grave malattia, è stata definita dal Coni “un impagabile dirigente tecnico”. La sua attività incessante, che partì dal lontano 1979 al centro sportivo Oberdan in cui iniziò a lavorare con disabili psichici, la portò poco dopo alla fondazione del centro sport Judo Terapia, anticipando i tempi di quello che poi divenne il mondo dello sport per disabili e portando la sala judo del Pala Costa a essere il nucleo di un impegno sociale e sportivo di raro valore.

"Grazie a lei, con il tempo, i ragazzi e le ragazze frequentanti la sala di Tiziana si sono trovati a vivere sulla propria pelle una vera scuola di vita, atta al loro inserimento e all'integrazione sociale nella quotidianità - spiegano i consiglieri di CambieRà, che hanno presentato un ordine del giorno per chiedere alla giunta di intitolare a Tiziana la palestra di Judo del Pala Costa - A tutt’oggi in quella sala si allenano ancora i ragazzi "speciali", che sarebbero davvero orgogliosi di poter continuare a farlo in un luogo che porti il nome di Tiziana".