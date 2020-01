La Questura vieta il bagno in mare delle sardine: salta l'evento al Papeete

La Questura ha comunicato al comune di Cervia di non autorizzare alla realizzazione dell’evento delle sardine al Papeete, in programma per sabato mattina a Milano Marittima, perché hanno ritenuto che sarebbe stato violato il silenzio elettorale. A comunicarlo sono le stesse sardine: "Oggi scopriamo che quando gli fa comodo siamo assimilabili a un partito, mentre in altre occasioni invece non lo eravamo per niente.E una scelta molto strana, però non cambia nulla per le sardine".

Niente prova costume per le sardine, quindi: confermato invece il pranzo, alle 13, al ristorante Ca' Rossi. "Le sardine si misureranno coi cappelletti e il sangiovese", conclude Mattia Sartori un po' amareggiato.