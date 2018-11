La raccolta differenziata spiegata ai neo-residenti: arriva il "Green Welcome"

Presso tutte le sedi delle anagrafi dei Comuni della Bassa Romagna arriva il "Green Welcome", una bussola multilingue dedicata ai neoresidenti, con particolare riguardo a quelli stranieri. La guida, che sarà consegnata insieme alle pratiche relative alla residenza, illustra le modalità di raccolta differenziata e desidera fornire, in modo semplice e diretto, una migliore informativa per utilizzare correttamente i servizi di raccolta dei rifiuti urbani, a vantaggio di una maggiore educazione ambientale e anche del decoro urbano.

I neocittadini, riceveranno nel momento di “ingresso” un benvenuto ecologico costituito da una pratica guida multilingue, che contiene in particolare informazioni relative alle modalità di separazione e conferimento dei rifiuti, gli orari delle stazioni ecologiche e i servizi di ritiro domiciliare gratuiti. I contenuti sono riportati in italiano, inglese, russo, cinese, francese, arabo, rumeno e albanese. I testi, brevi ed esaurienti, sono corredati da immagini che facilitano ulteriormente la comprensione delle informazioni contenute. Con questa iniziativa le Amministrazioni Comunali del lughese e il Gruppo Hera desiderano fornire a tutti i cittadini, la cui collaborazione è fondamentale, uno strumento di facile consultazione, che possa essere sempre a portata di mano. Gli obiettivi regionali, entro il 2020, sono la raccolta differenziata al 73%, la riduzione del 25% della produzione pro capite di rifiuti, il riciclaggio al 70%, il contenimento delle discariche e l'autosufficienza regionale. Oggi nella provincia di Ravenna la raccolta differenziata si attesta sul 56,4%.