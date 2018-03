La radio tenta l'impresa: una diretta di 24 ore per le 500 canzoni migliori di sempre

Dopo il Guinness World Record, che risale al dicembre del 2000, di ben 80 ore e 4 minuti consecutive di trasmissione radiofonica, dj Gabriele Rambelli di Radio Italia vision ha accettato una nuova scommessa: realizzare una classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi in sole 24 ore. Da sabato 24 marzo alle 11 e fino a domenica 25 alle 12 (un'ora in più visto il cambio d'ora che intercorre nella notte) il dj sarà nello studio ravennate per stilare la classifica musicale, insieme ai colleghi Miki, Yuri, Spadaro, Eleonora Mazzotti e Vj Lou.