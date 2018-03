La Regione contro il Tar per l'ampliamento della discarica, M5S: "Atto di arroganza"

"La decisione della Giunta di ricorrere al Consiglio di Stato sul progetto di ampliamento della discarica di Imola dimostra quanto Bonaccini e tutto il Pd continuino a essere completamente sordi alle richieste dei cittadini. La batosta elettorale evidentemente non è servita come lezione". È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, riguardo alla decisione della Regione di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar che a gennaio aveva annullato l’ok alla sopraelevazione della discarica Tre Monti di Imola, che coinvolge in parte anche il Comune di Riolo Terme e che accoglie anche i rifiuti provenienti dal faentino.

“Ancora una volta si preferisce andare contro quella che è chiara la volontà dei cittadini, ormai stanchi di promesse mai realizzate – aggiunge Piccinini – La sentenza del Tar, che ha decretato lo stop al progetto di ampliamento in sopraelevazione, era l’occasione giusta per girare finalmente pagina sulle politiche della gestione dei rifiuti dell’Emilia-Romagna. Bonaccini e la sua Giunta avrebbero dovuto rispettarla in religioso silenzio invece di continuare ad arrampicarsi sugli specchi per portare a termine un progetto dannoso e molto pericoloso per tutto il territorio. In questo modo, oltre a sprecare denaro pubblico e risorse regionali, si continua nel voler andare avanti a testa bassa e con un’arroganza inaudita, totalmente sorda a quella che è il volere dei cittadini, giustamente preoccupati per i veleni sprigionati dalla discarica. Un atteggiamento che ha portato il Pd alla disfatta elettorale e che, per usare le recenti parole di qualche autorevole esponente di quel partito, lo porteranno presto all’estinzione".