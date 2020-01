La Regione finanzia le piste ciclabili: "Ma a Ravenna neanche un centesimo"

La Regione Emilia Romagna ha finanziato 20 progetti rivolti a comuni medio piccoli per la realizzazione di nuove piste ciclabili e la riqualificazione di percorsi ciclopedonali. "Le piste ciclabili e lo spostamento ecocompatibile sono uno dei punti principali della nostra proposta programmatica per il prossimo appuntamento elettorale - spiega Rudi Capucci, oordinatore Unione dei comuni Fratelli d'Italia e candidato alle Regionali nel collegio di Ravenna - Pensiamo non solo al collegamento tra i centri cittadini attraverso le classiche piste ciclabili, ma anche alla valorizzazione e all’utilizzo degli argini dei fiumi come sentieri ciclopedonali. Però, andando ad analizzare la situazione, si evince che i comuni che hanno presentato i progetti sono 20 di cui 4 in provincia di Bologna, 5 in provincia di Forli-Cesena, 2 nel Modenese, 3 nel Reggiano, 2 nel Piacentino, 2 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Parma e 1 nel Riminese".

"Mi sembra evidente che manca solo la Provincia di Ravenna - continua il candidato - La riflessione che ne scaturisce è: sono stati gli amministratori dei comuni che non hanno presentato progetti finanziabili, oppure gli amministratori regionali non hanno avuto a cuore il nostro territorio? Visto che in entrambe i casi gli amministratori fanno riferimento al Partito Democratico, crediamo che questo fatto denoti una scarsa attenzione verso un territorio importantissimo per storia, cultura e potenziale economico come la provincia di Ravenna. Certo, non mettiamo in discussione le capacità ammnistrative e l’onestà intellettuale degli amministratori democratici; ma forse pesa il fatto che dal dopoguerra ad oggi non sono mai stati messi in discussione e quindi si sono, come dire, un po' seduti. Oggi anche il centrodestra rappresenta un’alternativa credibile a questa sinistra per il governo della Regione e crediamo altresì che con un po' di impegno e di umiltà in più saremmo riusciti a portare qualche progetto e qualche soldo anche in provincia di Ravenna. Invitiamo pertanto i cittadini a riflettere su questo episodio, che è sintomatico e rappresentativo di un modo di fare politica che ormai dà per scontato il consenso degli elettori".