La Resistenza si celebra online con foto, documenti e testimonianze

Tenuto conto delle limitazioni imposte dallo stato di emergenza per Coronavirus quest'anno tutti gli Istituti Storici della Resistenza d'Italia, in vista della imminente ricorrenza della Liberazione, si sono attivati per offrire gratuitamente al pubblico più ampio contenuti digitali inediti, come brevi lezioni a tema, filmati e testimonianze utili, affinché restino inalterate, anche in queste condizioni, l'attenzione e la considerazione per questo appuntamento. Si tratta di un'offerta innovativa quanto preziosa, già avviata e distribuita su tre livelli: nazionale, regionale e provinciale, che vi preghiamo di divulgare attraverso tutti i mezzi di comunicazione a vostra disposizione, per far conoscere al pubblico, e soprattutto ai più giovani, il prezzo della Liberazione conquistata 75 anni fa.

Le iniziative

L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano, con il sostegno di RAI Cultura e RAI Storia, promuove la campagna social #raccontiamolaResistenza dal 29 marzo al 2 maggio, proponendo testi, foto, documenti e filmati a tema, a cui ognuno può partecipare attivamente, iscrivendosi con un “nome di battaglia” https://www.facebook.com/RaccontiamolaResistenza/

Inoltre una maratona-staffetta percorrerà tutta l'Italia da Catania a Trieste seguendo la geografia della liberazione e culminerà con una grande festa, con ospiti come Eraldo Affinati, Claudio Bisio, Vinicio Capossela, Cisco, Nando Dalla Chiesa, Ferruccio De Bortoli, Gad Lerner, Carlo Lucarelli, Maurizio Maggiani, Valerio Massimo Manfredi, Modena City Ramblers, Murubutu, Marino Neri, Paolo Nori, Marco Rovelli, Renato Sarti, Antoni Scurati, YoYoMundi, Massimo Zamboni e tanti altri.

Gli Istituti storici dell'Emilia-Romagna in rete invitano tutti a visitare il nuovo portale https://900-er.it/ per prendere visione dei progetti, delle ricerche e delle mostre realizzate negli ultimi anni.

L'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia propone la visione e l'ascolto di #Storieinbicicletta, una rassegna quotidiana dall'11 al 25 aprile di testimonianze e filmati accessibili su https://www.facebook.com/istitutostoricoravenna/

L’appuntamento principale è fissato per domenica 18 aprile quando sarà qui disponibile il filmato inedito “Combattere per la libertà”.