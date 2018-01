La "rinascita" di Calippo: accolto in una famiglia con nuovi amici "a quattro zampe"

Dopo la festa di sabato organizzata apposta per lui dal Rifugio del cane di Granarolo Faentino - alla quale hanno partecipato tanti amici "a due zampe e a quattro" - e dopo il debutto televisivo al programma I Fatti vostri di Rai2, domenica Calippo è entrato a far parte di una nuova famiglia che potrà donargli tutto l'amore che merita.

Calippo è stato ritrovato il pomeriggio del 18 dicembre scorso insieme al fratellino, entrambi abbandonati in un fosso dentro una cassetta per la frutta, avvolti da una coperta: l’altro cucciolo, al momento del ritrovamento, era già deceduto a causa del freddo, mentre Calippo versava in condizioni gravi, pertanto è stato subito sottoposto alle cure veterinarie e oggi è in splendida forma.

"La prima notte nella nuova casa è andata benissimo - spiega Maria Teresa Ravaioli, presidente di Enpa Faenza - Calippo ha guadagnato già il letto di Cecilia, la sua nuova proprietaria, e l'ha svegliata alle 5 per fare pipì. Mangia come un lupo e le coccole le chiede a tutti! Stella e Maggie, le due cagnoline già presenti nella casa, lo hanno accolto bene e Stella si comporta come fosse la sua mamma".