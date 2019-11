La riqualificazione della Colonia di Castel Raniero arriva in Senato

Nei giorni scorsi la consigliera regionale Pd Manuela Rontini, assieme al collega del Movimento 5 stelle Andrea Bertani, al sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e al capogruppo M5s in consiglio Massimo Bosi hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro Dario Franceschini in merito alla riqualificazione del complesso monumentale della Colonia di Castel Raniero.

"A seguito della nostra lettera, è stata depositata un'interrogazione firmata dalla senatrice dei cinque stelle Michela Montevecchi e dal senatore del Pd Stefano Collina per sapere quali azioni intendano intraprendere in merito ai lavori di straordinaria urgenza necessari alla messa in sicurezza della Colonia di Castel Raniero, convinti che i territori non debbano essere lasciati soli nella preservazione di un patrimonio che ci riguarda tutti - spiegano i quattro - La cifra stimata per evitare almeno che il tetto dell'edificio non crolli sulle teste dei cittadini è di circa 1,2 milioni di euro. Quella del danno al patrimonio culturale in caso di mancato intervento, e dunque alla comunità, inestimabile. Ringraziamo la Montevecchi e Colllina per aver immediatamente accolto le nostre preoccupazioni e portato il tema in discussione. Ora attendiamo la risposta del Ministro Franceschini".