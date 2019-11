La 'rivoluzione cooperativa' dei braccianti di Romagna diventa un libro

E' in libreria "Tutti o nessuno, la rivoluzione cooperativa dei braccianti di Romagna" di Alison Sanchèz Hall, traduzione in italiano dell'edizione originale in inglese, "All or none" promossa da Legacoop e dalle sue cooperative.

All’inizio degli anni Settanta la giovane ricercatrice americana Alison Sanchez Hall giunse a Ravenna con l’obiettivo di studiare la storia e il funzionamento delle cooperative agricole braccianti. Il suo professore voleva dimostrare che la cooperazione è una “utopia residua”, un relitto del passato "a tinte rosse": ma le conclusioni a cui Alison giunse nello studio di queste cooperative centenarie lo smentirono, evidenziando come nel movimento cooperativo vi siano valori solidaristici e umani che vanno al di là della semplice ricerca del profitto. Quella ricerca è poi diventata molti anni dopo l'occasione per il libro in lingua inglese, edito dalla Berghan Books di New York, che oggi è stato tradotto per i tipi della Giorgio Pozzi Editore.

"Abbiamo ritenuto doveroso promuovere la traduzione del libro di Alison per agevolare la lettura del pubblico italiano - si legge nella prefazione di Legacoop - dei nostri cooperatori, e soprattutto dei nostri giovani, di un racconto così potente e suggestivo, sicuramente in grado di risvegliare, come un germoglio da antiche radici, il valore internazionale dell'unità e della solidarietà tra i più deboli, da sempre humus imprescindibile per lo sviluppo della cooperazione e della civiltà". Nelle prossime settimane seguiranno presentazioni del libro nel territorio e nelle cooperative in presenza dell'autrice.

Alison Sànchez Hall si è laureata all’Università della California di Santa Barbara e ha ricevuto il Ph.D nel 1977. La sua lunga carriera accademica si è imperniata attorno alla University of Central Arkansas e altri prestigiosi atenei statunitensi. “Tutti o Nessuno” rappresenta la summa di 40 anni di studi dell’autrice, che ha cominciato a studiare il modello cooperativo emiliano-romagnolo all’inizio degli anni Settanta e da allora ha compiuto numerosi viaggi in Italia per approfondire le sue ricerche. Nel 2014 si è ritirata dall’insegnamento, ma continua a essere impegnata come attivista politica.

