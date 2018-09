La Rocca di Lugo in miniatura che si tiene in una mano per promuovere il territorio

Le associazioni di categoria Confcommercio Ascom Lugo e Confartigianato hanno sostenuto l’iniziativa della casa editrice "Nuovo Diario Messaggero" di realizzare una riproduzione in scala dell’edificio più significativo della città di Lugo: la Rocca estense. La miniatura del celebre edificio, le cui prime origini risalgono al X secolo, è stata realizzata in resina, dipinta a mano, misura 16 (altezza) x 11,5 (larghezza) x 0,8 cm (spessore) per un peso di 0, 595 kg e riproduce nel dettaglio il monumento nella sua configurazione odierna, frutto delle diverse rivisitazioni protrattesi dalle origini fino al XIX secolo.

La miniatura del castello consente di avere a disposizione un oggetto di pregio legato alla storia della città con il quale poter omaggiare le persone in occasione di eventi, premiazioni, ricorrenze che potranno così trasformarsi anche in un veicolo di promozione del territorio; l’acquisto sarà possibile attraverso una rete di esercizi convenzionati con la casa editrice promotrice dell'iniziativa. Dopo La Rocca Sforzesca, l’Anfiteatro romano e la cattedrale di Imola, la cattedrale e torre dell’Orologio di Faenza, la Torre dell’Orologio di Castel Bolognese, la riproduzione del monumento di Baracca, è l’ottava realizzata dalla casa editrice e la seconda del territorio della Bassa Romagna. Per le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa questa realizzazione costituirà un importante veicolo di promozione territoriale anche in chiave turistica.

Oltre al sostegno delle associazioni di categoria Confcommercio Ascom Lugo e Confartigianato, che hanno partecipato alle spese per la realizzazione del primo modello riproducibile, l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lugo, che ha assentito all’utilizzo dell’immagine.