La Romagna si rifà il look: ecco il nuovo marchio della Destinazione Turistica

Sabato 24 novembre alle ore 10.30 al Magazzino del Sale “Torre” di Cervia si terrà la presentazione del nuovo marchio e della nuova immagine coordinata della Destinazione Turistica Romagna. Interverranno l'Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, il Presidente di Destinazione Turistica Romagna, Andrea Gnassi, il Sindaco di Cervia Luca Coffari.

Destinazione Turistica Romagna è l’ente nato nel 2017 previsto dalla legge regionale sull'ordinamento turistico per promuovere il territorio, formato dai territori delle quattro province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che coinvolge 97 Comuni. Gli stili di vacanza, il profilo del turista, la lettura dei movimenti, la realizzazione di un grande portale di Destinazione che accomuni itinerari e opportunità secondo le più moderne politiche di marketing turistico sono alcune delle azioni previste per il 2019 dalla Destinazione Turistica Romagna. Inoltre in campo anche azioni di promo-commercializzazione sui mercati di lingua tedesca, sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard più moderni, politica dei grandi eventi. I progetti sono volti alla costruzione e valorizzazione di un prodotto turistico integrato, basato sulla costruzione di reti, l’attivazione di sinergie tra pubblico e privato, tra territori e la messa in campo di processi e strumenti di tipo industriale. Sono questi alcuni dei progetti innovativi che legheranno i territori su tematiche ampie e trasversali. In sinergia anche con APT Servizi Emilia Romagna, fornendo nuove motivazioni di vacanza e sviluppando nuove forme di accoglienza. Inoltre Legati al Brand Romagna, che racchiuderà tutti i valori immateriali della nostra terra, come l’ospitalità e il sorriso, saranno sviluppate narrazioni sul Bike, food, eventi, wellness, romanità e rinascimento, borghi, rocche e castelli, nonché sui grandi miti ed icone del nostro territorio in grado di attirare flussi turistici autonomi anche nelle basse stagioni.

"Il nuovo marchio darà un’immagine unitaria al progetto Destinazione Romagna, che si sta realizzando nella sua molteplicità - commenta il sindaco Luca Coffari - Stiamo lavorando insieme per costruire sinergie tra la città pubblica e privata e tra territori con azioni ampie e trasversali. Un rinnovamento che metterà a sistema non solo le offerte legate al mare, ma anche quelle dell’entroterra, della montagna e delle città d’arte, fornendo nuove motivazioni di vacanza e sviluppando nuove forme di accoglienza".