La sala judo del PalaCosta dedicata all'"Angelo dei disabili" Tiziana Berti

E' stata scoperta lunedì mattina una targa in memoria di Tiziana Berti nella palestra del Centro Sport Terapia Judo Ravenna, al secondo piano del Pala Costa. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore allo Sport Roberto Fagnani, la presidente del Centro sport terapia Judo Renata Perissinotto e la consigliera di CambieRà Samantha Tardi (che a febbraio ha lanciato la proposta di intitolazione).

Tiziana Berti, scomparsa a febbraio di quest’anno, era l'anima del Centro Sport Terapia Judo Ravenna che lei fondò nel 1983. Chiamata spesso "l'Angelo dei disabili", grazie a una sua grande intuizione capì che sarebbe stato possibile, quando ancora nessuno si interessava di sport e disabilità, far praticare attività motoria anche a ragazzi con disturbi cognitivo relazionali. Con il tempo, oltre all' attività motoria, Tiziana iniziò anche quella propedeutica all' attività del judo e del nuoto. E' stata un punto di riferimento per tantissimi bambini poi diventati adulti che ancora frequentano la palestra e per le relative famiglie, che hanno sempre e costantemente sostenuto le sue attività. Grazie a lei e ai tanti tecnici e volontari di cui si è circondata, si sono ottenuti ottimi risultati sia sul piano fisico che su quello relazionale e sportivo tanto che due degli atleti praticanti judo del Centro Sport Terapia Ravenna, si sono classificati al primo posto nei campionati mondiali dei Trisome Games, le olimpiadi dei ragazzi con sindrome di Down. Quest'anno, dopo la sua scomparsa, si è rinnovato il Consiglio della Società, formato da persone che da sempre facevano parte del gruppo e che desiderano continuare e amplificare ancora di più, se possibile, la linea tracciata così bene da Tiziana.