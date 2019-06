La Schillerschule di Aalen in visita alle scuole medie di Cervia

Si solidificano i rapporti di amicizia tra la Schillerschule di Aalen e le scuole secondarie di 1° grado IC2 e IC3 di Cervia, iniziati nel marzo 2017 e consolidati lo scorso anno con la firma di un “Freundschaftsvertrag”, Patto di amicizia. Martedì, a distanza di un anno, gli alunni tedeschi sono tornati in visita nelle nostre scuole, ricevendo una calorosa accoglienza da parte degli alunni cervesi con striscioni di benvenuto, bandiere e canti italiani e internazionali, e da parte del sindaco Massimo Medri, del Dirigente scolastico dell'IC2 Gennaro Zinno e della Dirigente dell'IC3 Edera Fusconi.

I discorsi del Sindaco e dei Dirigenti hanno sottolineato l’importanza delle lingue straniere per poter comunicare con altri popoli: “La molteplicità di lingue e culture diverse va vissuta come un arricchimento, un modo per vedere la realtà dal punto di vista dell’altro, con uno sguardo privo di stereotipi e pregiudizi”. Gli scambi culturali hanno un ruolo fondamentale nella conoscenza di usi, costumi e cultura di un popolo diverso dal nostro e per crescere in un' Europa unita e senza frontiere. “La diversità rende unici e deve incuriosire, spingere a conoscere l’altro, per poterlo comprendere e stringere legami di amicizia sinceri e duraturi”.

A seguire è stato proclamato il logo vincitore che d'ora in poi rappresenterà il patto di amicizia tra le 3 scuole. I loghi, in cui sono rappresentati cervi, fenicotteri e anguille (Aalen deriva da “Aal” anguilla), mani che si uniscono e simboleggiano l’unione tra Cervia e Aalen, sono stati realizzati con impegno e accuratezza nei minimi particolari da parte degli alunni di ciascuna scuola ed inseriti nella pagina Facebook CerviAalen, creata appositamente per il gemellaggio per mantenere vivi i contatti tra le scuole. Il concorso è stato aperto a tutta la cittadinanza cervese e di Aalen, che è stata invitata a votare il disegno più bello; dopo una combattuta sfida a colpi di 'like', è stato premiato con 223 like l'alunno Dario Jurcan della 1 E dell'IC3, al secondo posto il logo di Martina Luciani dell’IC2 di Cervia con 46 mi piace, al terzo posto il logo della Schillerschule con 23.

Infine gli alunni tedeschi hanno visitato le due scuole, avendo così modo di confrontarsi e notare le differenze del sistema scolastico italiano e tedesco. Dopo una breve intervista da parte dei nostri alunni, impazienti di potersi esprimere nella lingua studiata a scuola e curiosi di conoscere gli hobby e attività del tempo libero dei ragazzi tedeschi, la mattinata si è conclusa con un rinfresco in giardino, proseguendo la sfida a calcio “Italia -Germania”, iniziata nel 2018, a dimostrazione del fatto che il linguaggio universale dello sport ancora una volta è riuscito ad unire e a superare le barriere linguistiche, nonché a consolidare le basi del rapporto di stima e amicizia tra i giovani che hanno partecipato.