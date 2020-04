La scrittura per raccontare l'emergenza: arriva il concorso "Strani giorni"

Nelle pieghe di questo strano periodo dell'emergenza Coronavirus, gli organizzatori del concorso di scrittura Io Racconto di Alfonsine e i volontari della Associazione Primola di Alfonsine hanno pensato a un concorso di scrittura per racconti brevi ispirato ai giorni che stiamo vivendo, dal titolo “Strani giorni”.

“La scrittura è da sempre un balsamo per l’anima, e mai come in questi giorni può esserci utile esprimerci tramite la parola. Per questo abbiamo pensato al concorso 'Strani Giorni' rivolto a tutti, anche con l’auspicio di poter aiutare attraverso le donazioni che ogni partecipante, se vuole, può fare a Ospedali o strutture per l’emergenza che stiamo vivendo” dicono gli organizzatori del Concorso.

Il concorso si è aperto il 1° aprile 2020 e il termine per l’invio delle opere è fissato tassativamente entro la mezzanotte del 15 maggio 2020. I racconti brevi inediti, originali e in lingua italiana, dovranno pervenire in formato word allegato ad una mail che, nel corpo del testo, contenga i dati anagrafici dell’autore o il nome di classe/scuola/gruppo oltre al titolo dell’opera.

Le Opere devono essere inviate alla mail: stranigiorni2020@gmail.com nell’oggetto indicare “Strani Giorni. Racconti brevi 2020”. È possibile partecipare con un solo racconto di n. 1800 caratteri massimi in 30 righe, compreso il titolo. Possono partecipare tutti i residenti nella Regione Emilia-Romagna, dai 9 ai 109 anni. I ragazzi potranno partecipare singolarmente o come classe scolastica o gruppo.

Il concorso è gratuito ma è gradita una donazione da fare direttamente a un Ospedale (o struttura in aiuto dell’Emergenza Covid-19) della Provincia di residenza e far pervenire in allegato una copia della donazione fatta, di qualsiasi importo, da 5 euro in su, che rimarrà completamente anonima. Regolamento completo e modulo di iscrizione su: http://www.primola.it/alfonsine.htm