La Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini cerca un ingegnere meccanico disponibile a svolgere alcune docenze per l’anno scolastico 2018-2019. Il profilo ricercato prevede la laurea in ingegneria meccanica (anche neolaureati), la residenza tra Ravenna, Faenza e Ferrara e la disponibilità a svolgere le docenze nella sede di Ravenna della Scuola. La materia d’insegnamento sarà tecnologia meccanica, prevista nell’ambito del corso professionale a qualifica triennale per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione, uno dei corsi di formazione permanenti nell’offerta formativa della Scuola e il cui periodo di svolgimento andrà dal 17 settembre a fine giugno 2019. Si offre un contratto di collaborazione esterna, se non si è in possesso della partita iva. Per presentare la propria candidatura, inviare il curriculum vitae all’indirizzo info@scuolapescarini.it. I candidati i cui profili saranno ritenuti idonei saranno ricontattati dalla Scuola per un colloquio conoscitivo (www.scuolapescarini.it).