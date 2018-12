La scuola dedica un'aula al docente scomparso a causa della Sla

Un'aula dedicata al docente scomparso. Venerdì 21 dicembre alle 12, presso l'istituto per Geometri "C.Morigia" di Ravenna, verrà dedicata l'aula laboratorio di chimica, scienze e agraria al professor Patrizio Morigi, deceduto nel 2015. Colpito dalla Sla, Morigi ha continuato a insegnare estimo, economia e agraria fino al 2013, dimostrando disponibilità verso studenti e colleghi. La famiglia dell'uomo, che aveva già donato un'auto attrezzata per disabili al servizio Sap (Servizi alla Persona) del Comune di Ravenna, ora ha donato un proiettore e uno schermo per allestire l'aula della scuola. La sua sensibilità e la sua competenza erano accompagnate da senso sociale e spirito di collaborazione alla vita della scuola. Durante le lezioni e nella partecipazione al Consiglio di Istituto esprimeva senso di equità e autentica comprensione verso ogni persona. “Credo, nonostante le malattie che purtroppo mi hanno colpito, di essere fortunato - diceva Morigi - ho imparato che non bisogna lasciarsi abbattere dal dolore. Attorno a noi abbiamo tante persone che hanno bisogno, pensate che nella vita c’è amore".