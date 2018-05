La scuola di musica apre le iscrizioni e organizza un concerto accademico

Scade il 22 maggio il termine per la presentazione delle domande per svolgere la prova di ingresso con strumento per l’ammissione ai corsi del primo anno della Scuola di musica “Giacchino Rossini” di Cervia. Sono ammessi ragazzi di età non superiore ai 18 anni che potranno esibirsi con pianoforte, tromba, chitarra, flauto, clarinetto, sax, trombone, violoncello, violino e batteria o sostenere una prova attitudinale.

La prova si svolgerà il 26 maggio nella sede di via della Rimembranza 2. Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria a seconda degli strumenti scelti dai candidati. Per informazioni e per presentare la richiesta di partecipazione alla prova rivolgersi alla scuola G.Rossini (via della Rimembranza 2 Cervia) dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. (054471907 - 0544687311). La Scuola è un ente accreditato con la Regione, convenzionato con il liceo musicale Giuseppe Verdi di Ravenna ed è gestito dalla Scuola Arti e mestieri Angelo Pescarini di Ravenna. Giovedì 17 maggio, alle 21 nel teatro comunale di Cervia, si svolgerà il concerto accademico nel corso del quale i docenti della scuola di musica si esibiranno in brani di Debussy, Schumann, Bolling e altri. L’ingresso è libero.