La scuola organizza una festa e gli scolaretti celebrano la Costituzione

Martedì si è svolta la Festa della Scuola Primaria “G. Camerani” per festeggiare i 70 della Costituzione. "Scegliere un tema come questo è parsa l’idea migliore per coinvolgere e sentirci tutti parte di un cammino comune di crescita secondo quei valori che ci coinvolgono come cittadini - spiegano le docenti - La Costituzione è stata studiata e poi raccontata approfondendo i concetti di Diritto e di Dovere, di salvaguardia della persona, di rispetto per gli uomini, per gli animali e per le cose".

Canti, poesie, letture animate degli articoli, giochi e laboratori hanno coinvolto tutti i partecipanti nel pomeriggio di festa. Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha approfondito con il suo intervento i valori fondamentali della Costituzione quali basi per un futuro di corretta convivenza civile da buoni cittadini. La Dirigente dell’Istituto comprensivo San Biagio C. Solaini ha sottolineato questi aspetti dal punto di vista educativo leggendo l’articolo 32 della Costituzione. Tutti gli alunni hanno partecipato con vivacità, gioia e allegria, ascoltando con grande interesse gli interventi, e anche i genitori hanno collaborato alla buona riuscita della festa.