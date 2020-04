La scuola si aggiudica 2500 euro con il concorso di Hera "Digi e Lode"

La scuola primaria “Luigi Quadri” di Massa Lombarda è tra i vincitori del primo quadrimestre della terza edizione di "Digi e Lode", iniziativa lanciata dal gruppo Hera per la digitalizzazione delle scuole. L’istituto si è infatti distinto tra i Comuni al di sotto dei 50mila abitanti.

“I momenti di difficoltà, come quelli che stiamo vivendo, ci insegnano che unendo le forze possiamo fare tanto per la comunità – dichiara la vice sindaco con delega alle Politiche educative Carolina Ghiselli - A Massa Lombarda l’altruismo non è mai mancato, così come l’impegno per dare ai nostri studenti tutti i servizi di cui hanno bisogno. Il bellissimo risultato di Digi e Lode lo testimonia: amministrazione comunale, Hera, famiglie e scuola si sono unite per gli alunni massesi. Penso sia un bel messaggio, soprattutto in questo momento delicato, per continuare a pensare al futuro con speranza e positività”.

La scuola si è così aggiudicata 2.500 euro, che serviranno per finanziare progetti di digitalizzazione scolastica. Nella scorsa edizione i premi sono stati ad esempio utilizzati per l’acquisto, tra gli altri, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser. Questa somma si aggiunge ai premi già vinti dalle scuole ravennati nelle due precedenti edizioni di Digi e lode, complessivamente 35mila euro suddivisi tra le scuole di Ravenna, Massa Lombarda e Bagnara di Romagna.

“La notizia – aggiunge la dirigente scolastica Giovanna Castaldi - ci rende particolarmente felici perché arriva in un momento molto particolare della vita di tutti noi e testimonia con forza che nelle nostre scuole la competenza digitale è tenuta in grande considerazione. I fondi saranno utilizzati per ampliare la dotazione tecnologica dell’istituto che al momento è stata in gran parte consegnata alle famiglie dei nostri studenti per permettere loro di seguire la didattica a distanza. Riusciremo così a dotare di un device altre famiglie che ne hanno fatto richiesta. Dobbiamo tutti ringraziare i docenti dell’istituto che dedicano ai bambini e ai ragazzi tempo, energia e cura, lavorando con competenza e una passione che va oltre il mero dovere professionale. Colgo l’occasione per ringraziare gli enti locali e le associazioni del territorio che ci affiancano dimostrando anche in questa occasione grande sensibilità per le esigenze delle scuole del territorio”.