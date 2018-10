La sede dell'Avis di Cervia intitolata alla consigliera scomparsa Pierina Foschi

Domenica 28 ottobre alle 9:30 presso la sala del Consiglio del palazzo comunale di Cervia avrà luogo la cerimonia ufficiale del gemellaggio fra la sezione dell'Avis comunale di Cervia e la sezione dell’Avis di Massa Fiscaglia. Ricorre quest'anno il quindicennale di un singolare patto di sincera amicizia e solidarietà nato fra le due Avis consorelle, accumunate non solo dalla stessa missione - raccogliere donazioni di sangue per tutti coloro che ne hanno bisogno - ma anche da una secolare storia socio-religiosa e civile. Le storie dei due comuni, infatti, si incrociano sin dal 13esimo secolo. Nell’arco della stessa mattinata l’Avis di Cervia intitolerà, alla presenza delle maggiori autorità di comune provincia, la propria sede di raccolta alla conpianta consigliera Pierina Foschi, pilastro della sezione avisina, figura di spicco e di riferimento non solo per l’Avis bensì per l'intero mondo del volontariato cervese.