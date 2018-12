La sicurezza fa 'Tam tam' tra controlli di vicinato e Polizia municipale

Il progetto Tam-Tam per il controllo di vicinato è ora attivo anche nel territorio di Casola Valsenio. Mercoledì in Municipio si è svolto l’incontro fra i venti attuali componenti del gruppo, alla presenza del sindaco Nicola Iseppi, l'agente di Polizia municipale Erika Visani e l'ispettore della Polizia municipale Eros Zalambani.

Il servizio, offerto e garantito dall'Unione dei Comuni, è un’applicazione per smartphone che consente di condividere delle informazioni all'interno del gruppo; poi è il capogruppo che può decidere di inviare le segnalazioni più utili alla centrale della Polizia municipale dell'Unione della Romagna faentina. L'applicazione non si sostituisce ai numeri di emergenza, ai quali è bene sempre fare riferimento in casi di urgenze, ma serve per accrescere il senso civico e di comunità delle persone. La proposta nasce dalla volontà di alcuni cittadini di creare un sistema di allertamento tra vicini per alzare il livello d’attenzione reciproca e scambiarsi rapidamente informazioni su quanto si verifica nei dintorni delle abitazioni. Un’idea che trae ispirazione da esperienze già presenti nel territorio, ora concretizzatasi in tutti i Comuni dell'Unione come importante contributo individuale al miglioramento del livello di sicurezza nelle nostre case, strade e frazioni.

L'Amministrazione comunale di Casola Valsenio auspica inoltre che molti altri cittadini vogliano partecipare attivamente all'iniziativa. Per farlo è obbligatorio compilare il modulo di adesione, reperibile online o presso l'ufficio della Polizia municipale, e successivamente recapitare via e-mail le credenziali di accesso personali.