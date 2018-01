La sicurezza "Fa Tam tam" tra vicini e Polizia Municipale: un nuovo incontro

Proseguono gli appuntamenti promossi dai quartieri faentini, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e le forze dell'ordine, per discutere con i cittadini sui temi legati alla sicurezza urbana e il controllo di vicinato (il progetto Fa Tam Tam). Mercoledì 31 gennaio alle 20.45 si terrà un nuovo incontro presso la sede di Terre Naldi (ex scuola elementare), in via Tebano 54. All'incontro, aperto ai residenti di quella zona, che recentemente è stata teatro di alcuni furti, e a tutti i cittadini interessati, interverranno l'assessore alla sicurezza e partecipazione Andrea Luccaroni e il comandante della Polizia municipale Paolo Ravaioli.

Il progetto Fa Tam Tam attualmente coinvolge a Faenza circa 1500 persone in un sistema di allertamento e maggiore attenzione a ciò che accade nella propria zona di residenza, per costruire una rete di sicurezza urbana. Si richiama a tutti quei progetti di controllo di vicinato nati nei paesi anglosassoni e che hanno iniziato in questi anni a diffondersi anche in Italia. L'idea è quella di mettere in collegamento i vicini di casa in modo da creare una rete di informazioni e comunicazioni che renda più difficile la penetrazione dei malviventi nelle abitazioni. Le persone, i cittadini che vivono vicini sono il fulcro di questo sistema che mira, oltre che a formare una barriera a difesa delle abitazioni, anche a creare una comunità più coesa e solidale. Fondamentale, inoltre, è il sostegno delle forze dell'ordine e il filo diretto che si instaura con i cittadini. A Faenza il progetto, fin dalla sua nascita, è stato fortemente sostenuto dalla Polizia municipale.