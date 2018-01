"La spiaggia ama il libro" saluta Marina Ripa di Meana: "Donna dolce e anticonformista"

“Una donna piena di gioia di vivere, esuberante in eccesso, sincera e trasparente”: con queste parole Terenzio Medri e Cesare Brusi di “Cervia, la spiaggia ama il libro” ricordano Marina Ripa di Meana, scomparsa il 4 gennaio scorso e che partecipò alla manifestazione cervese con il suo libro “Invecchierò ma con calma” nel ferragosto del 2014. “Di Marina restano il suo garbo e la sua dolcezza unite all’animo ribelle e anticonformista - proseguono i due - Per noi è stato un onore averla come nostra ospite e la vogliamo ricordare con enorme affetto, soprattutto per quel suo animo provocatorio con il quale ha portato avanti le sue battaglie”.