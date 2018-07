La staffetta per non dimenticare la strage di Bologna arriva in Bassa Romagna

Domenica 29 luglio la staffetta podistica “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980" ha attraversato alcuni comuni della Bassa Romagna, oltre a Ravenna. L’iniziativa per ricordare le vittime della strage avvenuta alla stazione ferroviaria di Bologna 38 anni fa è arrivata infatti a Bagnacavallo, Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Alfonsine, Fusignano e Conselice. La staffetta "Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980" è un’iniziativa promossa dall’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna ed è riconosciuta dal Coni.