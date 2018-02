La start up che ricostruisce le ossa danneggiate dai tumori con il legno

Mercoledì 21 febbraio, in occasione della prossima Inspirational Talk promossa dallo spazio di coworking e incubatore d’impresa coLABoRA, Lorenzo Pradella, co-fondatore e Amministratore Delegato di GreenBone, sarà a Ravenna per raccontare una delle più importanti innovazioni made in Italy nel campo biomedicale. GreenBone Ortho Srl è una startup nata a Faenza nel 2014, che sviluppa impianti ossei derivati da strutture naturali come il legno, dotati di proprietà altamente rigenerative adatte ad affrontare la perdita di porzioni considerevoli delle ossa lunghe. L’obiettivo è ridurre i tempi di guarigione e migliorare sensibilmente la qualità di vita dei pazienti.

La tecnologia GreenBone, brevettata a livello internazionale, è stata concepita e sviluppata da un gruppo di ricercatori dell’Istec-Cnr (Institute of Science and Technology for Ceramics) di Faenza. Le sue funzionalità sono state dimostrate in vitro e in vivo, e nel 2017 sono iniziate le sperimentazioni sull’uomo. Lorenzo Pradella, background in farmacologia e business dell’innovazione, ha più di 25 anni di esperienza nell’ambito della Ricerca & Sviluppo, Business Development e Venture Capital. Come Ceo di GreenBone ha partecipato al TEDx Binnenhof 2016, e il 21 febbraio sarà a Ravenna per raccontare la storia di questa idea innovativa, dalla nascita fino agli ultimi sviluppi. Durante il talk ci sarà spazio per le domande e i contributi dal pubblico, e le conversazioni potranno poi seguire in modo più informale davanti a un piccolo buffet. L’evento, che inizierà alle ore 18 nello spazio coLABoRA in Via Magazzini Posteriori 52, sulla Darsena di Ravenna, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza interessata.