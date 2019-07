La start up lancia una cura 'rivoluzionaria' per le ferite e viene premiata

Un percorso di accelerazione di sei mesi presso l’Incubatore Torricelli di Faenza per la startup "EmatiK", premiata da Romagna Tech nell’ambito della finale del Network Incubatori, Acceleratori e Parchi Scientifici e Tecnologici del Premio Gaetano Marzotto 2019. La startup di Mirandola ha sviluppato un sistema automatizzato che crea un patch dal sangue del paziente per la cura delle ferite cutanee, riducendo drasticamente i tempi di guarigione, evitando anche la formazione di cicatrici.

La consegna del premio si è svolta il giovedì all’UniManagement di Torino in occasione dell’Italian Tech Week, realizzato in collaborazione con APSTI - Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, Italia Startup - Associazione Italiana delle Startup e UniCredit Start Lab. Sono 31 le startup vincitrici dei percorsi di mentorship, per un valore complessivo di quasi un milione di euro.